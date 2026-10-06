यामी गौतम और आदित्य धर नहीं छोड़ेंगे मुंबई

यामी गौतम और आदित्य धर मुंबई छोड़कर नहीं जाएंगे हिमाचल प्रदेश, टीम ने किया स्पष्ट

लेखन ज्योति सिंह 12:20 pm Oct 06, 202612:20 pm

क्या है खबर?

यामी गौतम और आदित्य धर मुंबई छोड़कर स्थायी रूप से हिमाचल प्रदेश में नहीं बसेंगे। कुछ वक्त से दोनों के पहाड़ों के बीच आशियाना बनाने की ऑनलाइन खबरों ने उनके फैंस को बेचैन कर दिया था। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता जोड़ा मुंबई छोड़ने की योजना बना रहा है। अब 'धुरंधर' निर्देशक की टीम ने इन अफवाहों पर विराम लगा दिया और स्पष्ट किया है कि यामी और आदित्य मुंबई नहीं छोड़ रहे हैं।