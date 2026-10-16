गिटारवादक महेश तिनैकर का निधन (तस्वीर: एक्स)

कौन थे रॉक-संगीत के सितारे महेश तिनैकर, जिन्होनें 63 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा?

लेखन सयाली 01:53 pm Oct 16, 202601:53 pm

क्या है खबर?

संगीत जगत से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौका दिया है। रॉक संगीत के दिग्गज सितारे और 'इंडस क्रीड' बैंड के संस्थापक व मुख्य गिटारवादक महेश तिनैकर का निधन हो गया है। 15 अक्टूबर यानि गुरुवार को दिल का दौरा पड़ने से 63 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनके साथी गिटारवादक एलन एओ ने इस खबर की पुष्टि की, जिसके बाद से संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी है।