कौन थे मैड संधू? लाखों चाहने वाले, बेबाक अंदाज और दर्दनाक अंत

पंजाबी इंफ्लुएंसर मैड संधू कौन थे? लाखों फॉलोअर्स, बेबाक पहचान और फिर दर्दनाक हत्या

लेखन नेहा शर्मा 12:44 pm Oct 04, 202612:44 pm

क्या है खबर?

पंजाब के अमृतसर में मशहूर मेकअप आर्टिस्ट और इन्फ्लुएंसर मधुसूदन उर्फ 'मैड संधू' की बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपनी अनूठी मेकअप कला, बोल्ड फैशन और LGBTQ+ मुद्दों पर बेबाक बयानों के लिए पहचाने जाने वाले मैड संधू को अक्सर सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग और धमकियों का सामना करना पड़ता था। कार वॉश सेंटर पर हुए इस खौफनाक हमले के बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। आइए जानें कौन थे मैड संधू।