नाना पाटेकर को फिल्मों में कौन लाया? कम ही लोग जानते हैं उनसे जुड़ी ये बातें
क्या है खबर?
नाना पाटेकर का नाम आते ही दमदार आवाज, बेबाक अंदाज और यादगार किरदार आंखों के सामने आ जाते हैं, लेकिन पर्दे पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले नाना की जिंदगी में ऐसे कई किस्से भी हैं, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बचपन में परिवार की आर्थिक मुश्किलों के बीच उन्होंने सिनेमा के पोस्टर तक पेंट किए और महज कुछ रुपयों में काम किया। आइए नाना से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें जानें।
संघर्ष
दिन में केवल एक वक्त का खाना और 35 रुपये दिहाड़ी
नाना का शुरुआती जीवन बेहद संघर्षपूर्ण रहा। पिता के व्यापार में घाटा होने के बाद परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई।
9वीं कक्षा में पढ़ते हुए नाना ने 13 की उम्र में परिवार की मदद के लिए काम करना शुरू कर दिया। वो मुंबई में फिल्म पोस्टर बनाने का काम करते थे। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जेब्रा क्रॉसिंग भी पेंट करते थे। इस काम के बदले उन्हें हर महीने सिर्फ 35 रुपये और रोज एक वक्त का खाना मिलता था।
प्रशिक्षण
फिल्मी नहीं, असली फौजी थे नाना
नाना अपनी फिल्म 'प्रहार' की तैयारी के लिए 3 साल के कड़े सैन्य प्रशिक्षण से गुजरे थे। उनके इस समर्पण को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें 'कैप्टन' की मानद रैंक दी थी।
अनुशासन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। कारगिल युद्ध के दौरान वो खुद सीमा पर जाकर सेना की सेवा में तैनात हुए थे।
सेना के इसी अनुभव ने उनके व्यक्तित्व में वो कड़ा अनुशासन और देशभक्ति का अटूट जज्बा भरा, जो उनकी अदाकारी में साफ झलकता था।
सिफारिश
बेटे को स्टार बनाने के लिए कभी नहीं किया अपने रसूख का इस्तेमाल
नाना का एक बेटा है, जिसका नाम मल्हार पाटेकर है, जो एक अभिनेता के रूप में काम करता है।
हालांकि, नाना ने मनोरंजन जगत में अपने बेटे की मदद के लिए कभी अपने रसूख या नाम का इस्तेमाल नहीं किया।
दिग्गज अभिनेता का मानना था कि उनके बेटे को फिल्म जगत में अपनी जगह बनाने के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए और कड़ी मेहनत के दम पर पहचान हासिल करनी चाहिए।
प्रेरणा
नाना को फिल्मों में लाने वाली थीं स्मिता पाटिल
शायद ही आप इस बात से वाकिफ हों कि नाना को फिल्मों में आने के लिए दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल ने प्रेरित किया था।
दरअसल, दोनों एक-दूसरे को थिएटर के दिनों से जानते थे। नाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो थिएटर में ही खुश थे, लेकिन स्मिता ने उन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने फिल्म 'आज की आवाज' के लिए निर्देशक रवि चोपड़ा के सामने नाना के नाम की सिफारिश भी की थी।