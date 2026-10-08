नाना पाटेकर को फिल्मों में कौन लाया? कम ही लोग जानते हैं उनसे जुड़ी ये बातें

नाना अपनी फिल्म 'प्रहार' की तैयारी के लिए 3 साल के कड़े सैन्य प्रशिक्षण से गुजरे थे। उनके इस समर्पण को देखते हुए भारतीय सेना ने उन्हें 'कैप्टन' की मानद रैंक दी थी।

अनुशासन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रहा। कारगिल युद्ध के दौरान वो खुद सीमा पर जाकर सेना की सेवा में तैनात हुए थे।

सेना के इसी अनुभव ने उनके व्यक्तित्व में वो कड़ा अनुशासन और देशभक्ति का अटूट जज्बा भरा, जो उनकी अदाकारी में साफ झलकता था।