मलयाली मॉडल रावलीन वर्गीस

कौन हैं 'विक्टोरियाज सीक्रेट' के फैशन शो में नजर आने वालीं मलयाली मॉडल रावलीन वर्गीस?

लेखन सयाली 05:49 pm Oct 19, 202605:49 pm

क्या है खबर?

18 अक्टूबर को 'विक्टोरियाज सीक्रेट' का नया फैशन शो हुआ, जिसका दुनियाभर में लोग सालभर इंतजार करते हैं। इसमें सुपरमॉडल एड्रियाना लीमा, गीगी हदीद, बेला हदीद और काइली जेनर समेत कई खूबसूरत मॉडल ने 'विक्टोरियाज सीक्रेट ऐंजल' बनकर रैंप वॉक किया। इन्हीं हस्तियों के बीच एक मलयाली मॉडल ने भी सुर्खियां बटोरीं, जिनका नाम रावलीन वर्गीस है। रावलीन ने भारतीय महिलाओं का इस फैशन शो में बेहतरीन तरीके से प्रतिनिधित्व किया और लाखों के दिल जीते।