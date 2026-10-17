दिग्गज संगीतकार देवा का निधन

तमिल सिनेमा के दिग्गज संगीतकार देवा का निधन, अस्पताल में तोड़ा दम

लेखन सयाली 12:28 pm Oct 17, 202612:28 pm

क्या है खबर?

तमिल इंडस्ट्री के दिग्गज संगीतकार और गायक देवानेसन चोक्कलिंगम, उर्फ 'देवा' का शनिवार, 17 अक्टूबर को चेन्नई में निधन हो गया। उन्होंने 75 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सूत्रों के अनुसार, संगीतकार को सुबह करीब साढ़े 8 बजे सूर्या अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। देवा के निधन की वजह अभी सामने नहीं आई है।