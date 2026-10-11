उज्ज्वल निकम ने 'प्रहार' के निर्माताओं के सामने रखीं थीं ये शर्तें

राजकुमार राव की 'प्रहार' के लिए उज्ज्वल निकम ने रखीं थीं ये शर्तें, खुद किया खुलासा

लेखन अंशिका शुक्ला 07:15 pm Oct 11, 202607:15 pm

क्या है खबर?

अभिनेता राजकुमार राव जल्द ही फिल्म 'प्रहार- द उज्ज्वल निकम स्टोरी' में नजर आएंगे। ये फिल्म मशहूर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की जिंदगी पर आधारित है, जिन्होंने 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के एकमात्र जीवित आतंकवादी अजमल कसाब के मुकदमे में सरकारी वकील के तौर पर केस लड़ा था। हाल ही में इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में निकम ने उन शर्तों का खुलासा किया, जो उन्होंने फिल्म बनाने से पहले निर्माताओं के सामने रखी थीं।