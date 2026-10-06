'तू है मेरी किरण' का ट्रेलर जारी, सोनाक्षी से एकतरफा प्यार में सनकी आशिक बने जहीर

लेखन ज्योति सिंह 01:07 pm Oct 06, 202601:07 pm

क्या है खबर?

सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल शादी के बाद पहली बार एक साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म 'तू है मेरी किरण' का पोस्टर सामने आने के बाद, निर्माताओं ने इसका ट्रेलर जारी कर दिया है। करण रावल द्वारा लिखित और निर्देशित यह एक रोमांटिक थ्रिलर है, जिसका निर्माण एशेलॉन प्रोडक्शंस के बैनर तले पाम स्टूडियोज और एंड प्रोडक्शंस के सहयोग से किया गया है। इसकी कहानी गहरे प्यार, सस्पेंस, जिद और जुनून के इर्द-गिर्द बुनी गई है।