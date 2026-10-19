टाइगर श्रॉफ गोलीबारी कांड में आरोपी की पहली तस्वीर सामने आई, अभिनेता से मिले उपमुख्यमंत्री शिंदे
क्या है खबर?
मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में शामिल आरोपियों की पहली तस्वीर सामने आ गई है। जांचकर्ताओं ने बताया कि घटनास्थल के पास से मिली तस्वीरों में 2 व्यक्ति सफेद कमीज पहने दिख रहे हैं। उनमें एक ने 'प्यूमा' लोगो वाली कापी टोपी पहन रखी है। अधिकारियों ने अभी उनकी पहचान नहीं बताई है। अधिकारी हमले से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज जांच रहे हैं।
जांच
आरोपियों का दोपहिया वाहन जब्त
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दोपहिया वाहन को जब्त कर लिया है। अंधेरी से बरामद मोटरसाइकिल पर मुंबई का पंजीकृत नंबर प्लेट लगा हुआ है।
जांचकर्ता वाहन की नंबर प्लेट और पंजीकरण विवरण का उपयोग करके उसके पिछले इतिहास की जांच कर रहे हैं।
पुलिस आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए आवागमन और भागने के रास्तों का पता लगाने के लिए घटनास्थल से अंधेरी स्टेशन तक के सीसीटीवी फुटेज का भी विश्लेषण कर रही है।
मुलाकात
उपमुख्यमंत्री शिंदे ने श्रॉफ से मुलाकात की
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना के बाद मुंबई स्थित श्रॉफ के आवास पर उनसे मुलाकात की और घटना की निंदा करते हुए अभिनेता और उनके परिवार को सरकार के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
इस दौरान अभिनेता की मां आयशा श्रॉफ भी मौजूद थीं। बाद में, बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पटानी ने टाइगर के घर जाकर उनसे मुलाकात की।
शिंदे ने मुलाकात के बाद कहा, "यह एक गंभीर घटना है...5 गोलियां चलाई गईं, लेकिन सौभाग्य से वह सुरक्षित हैं।"
जांच
हम गुंडागर्दी का अंत करेंगे- शिंदे
शिंदे ने आगे कहा, "उनके ड्राइवर को चोटें आई हैं और यह घटना निंदनीय है। अभिनेता के बाएं हाथ में बारूद और कांच के टुकड़ों से चोटें आई हैं। मैंने आश्वासन दिया है कि सार्वजनिक हस्तियों को दी जा रही धमकियों के सामने सरकार उनके साथ खड़ी है...किसी भी तरह की धमकी बर्दाश्त नहीं होगी। 90 के दशक में ऐसे गैंगवार आम थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने 1995 में इन पर रोक लगा दी... हम इस गुंडागर्दी का अंत करेंगे।"
गोलीबारी
फुटबॉल ग्राउंड से निकलते समय हमला
श्रॉफ पर हमला तब हुआ, जब रविवार शाम को अभिनेता एक फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकल रहे थे।
तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने श्रॉफ की कार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस जानलेवा हमले में अभिनेता तो बाल-बाल बच गए, लेकिन गोली लगने से उनका ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया।
बाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अनिल पंडित और हरमन संधू ने एक वीडियो जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली।