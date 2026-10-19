टाइगर श्रॉफ पर गोलीबारी के बाद उपमुख्यमत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की

टाइगर श्रॉफ गोलीबारी कांड में आरोपी की पहली तस्वीर सामने आई, अभिनेता से मिले उपमुख्यमंत्री शिंदे

लेखन गजेंद्र 09:04 am Oct 19, 202609:04 am

क्या है खबर?

मुंबई के जुहू में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी में शामिल आरोपियों की पहली तस्वीर सामने आ गई है। जांचकर्ताओं ने बताया कि घटनास्थल के पास से मिली तस्वीरों में 2 व्यक्ति सफेद कमीज पहने दिख रहे हैं। उनमें एक ने 'प्यूमा' लोगो वाली कापी टोपी पहन रखी है। अधिकारियों ने अभी उनकी पहचान नहीं बताई है। अधिकारी हमले से पहले और बाद की गतिविधियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज जांच रहे हैं।