'आज का महिषासुर' में नजर आएंगे टेरेंस लुईस

टेरेंस लुईस दिखाएंगे अभिनय का हुनर, फिल्म 'आज का महिषासुर' से सिनेमा में रखेंगे कदम

लेखन ज्योति सिंह 06:57 pm Oct 13, 202606:57 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर टेरेंस लुईस अब अभिनय क्षेत्र में अपना पर्दापण करने के लिए तैयार हैं। उनकी डेब्यू फिल्म 'आज का महिषासुर' होने वाली है, जिसका पहला लुक पोस्टर सोशल मीडिया पर आ चुका है। यह एक सोशल-ड्रामा और समकालीन थ्रिलर पर आधारित फिल्म है, जिसका निर्देशन धीरज कुमार ने किया है। गौरंग भास्कर बतौर निर्माता इस परियोजना से जुड़े हैं। फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे, चंदन रॉय (पंचायत वाले), आयशा ऐमान और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार भी मौजूद हैं।