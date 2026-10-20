तनीषा मुखर्जी ने अरमान कोहली संग रिश्ते पर बात की

तनीषा मुखर्जी का 'बिग बॉस' पर खुलासा- अरमान कोहली संग रिश्ते के लिए ब्रेनवाॅश किया गया

लेखन ज्योति सिंह 02:42 pm Oct 20, 202602:42 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस' के 7वें सीजन में तनीषा मुखर्जी और अरमान कोहली के रिश्ते ने खूब चर्चा बटोरी थी। हालांकि, शो से बाहर आने के बाद उनके बीच बातचीत बंद हो गई और इसी के साथ उनके रिश्ते में दूरियां आ गईं। कई साल बाद, तनीषा ने इस रिश्ते को लेकर खुलकर बात की और 'बिग बॉस' को हेरफेर का खेल बताया। हालिया पॉडकास्ट में उन्होंने दावा किया कि अरमान संग रिश्ते के लिए शो निर्माताओं ने उनका ब्रेनवॉश किया था।