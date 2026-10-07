राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, किस शर्त पर टली जेल जाने की नौबत?

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 की फिल्म के कर्ज से जुड़े चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव का पैतृक संपत्ति बेचने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

चीफ जस्टिस सूर्या कांत, जज जोयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने यादव द्वारा 2 करोड़ रुपये के तुरंत भुगतान के इंतजाम को संज्ञान में लिया।

इसके तहत राजपाल ने 1.15 करोड़ रुपये के डिमांड ड्राफ्ट पेश किए, जबकि बाकी 85 लाख रुपये संपत्ति का खरीदार 12 अक्टूबर तक जमा करेगा।