महेश भट्ट के साथ शादी पर बोलीं सोनी राजदान

शादी के 40 साल बाद भी बरकरार महेश भट्ट-सोनी राजदान का प्यार, रिश्ते पर बोलीं अभिनेत्री

लेखन सयाली 05:50 pm Oct 12, 202605:50 pm

क्या है खबर?

मशहूर निर्देशक महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान बॉलीवुड के उन जोड़ों में से एक हैं, जो उम्र में अंतर के चलते सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि, इसके बावजूद भी दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ। शादी के 40 साल बाद भी दोनों का रिश्ता पहले-सा मजबूत है। अब अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी और महेश की उम्र के अंतर के बारे में खुलकर बात की और बताया कि इसका उनके रिश्ते पर क्या असर पड़ता है।