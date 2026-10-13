श्रिया सरन ने AI के भद्दे इस्तेमाल को बताया गलत

श्रिया सरन का AI के भद्दे इस्तेमाल पर फूटा गुस्सा, बोलीं- खुद को पहचान नहीं पाती

लेखन ज्योति सिंह 11:21 am Oct 13, 202611:21 am

क्या है खबर?

श्रिया सरन ने इंटरनेट पर महिलाओं की AI-मॉर्फ्ड और अश्लील तस्वीरों के खिलाफ कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इस तकनीक के भद्दे इस्तेमाल को महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बताया और कहा कि ये टूल्स शरीर के अंगों का साइज तक बदल देते हैं, जिससे कई बार खुद को पहचानना मुश्किल हो जाता है। श्रिया से पहले, जाह्नवी कपूर ने फिल्म 'देवरा: पार्ट 1' (2024) के अपने गाने 'चुट्टमल्ले' के AI द्वारा संशोधित वीडियो की कड़ी निंदा की थी।