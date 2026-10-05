आयुष्मान खुराना के साथ 'मुपापा' में नजर आएंगी ये अभिनेत्री, YRF लगाएगा बड़ा दांव

आयुष्मान खुराना के साथ 'मुपापा' में नजर आएंगी ये अभिनेत्री, YRF लगाएगा बड़ा दांव
क्या है खबर?
इस साल जुलाई में खबर आई थी कि आयुष्मान खुराना को आगामी फिल्म 'मुपापा' में देखा जाएगा। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी यशराज फिल्म्स (YRF) और पोशम पा पिक्चर्स ने मिलकर संभाली है। यह भी बताया गया था कि YRF के CEO अक्षय विधानी इसके निर्माता होंगे और निर्देशन समीर सक्सेना करेंगे। ताजा अपडेट है कि 'मुपापा' में मुख्य अभिनेता के रूप में आयुष्मान के बाद, निर्माताओं को अभिनेत्री भी मिल गई है।
जोड़ी
आयुष्मान के साथ श्रेया चौधरी आएंगी नजर
बाॅलीवुड हंगामा के मुताबिक, 'बंदिश बैंडिट्स' और 'द मेहता बॉयज' जैसे OTT शो के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचने वालीं श्रेया चौधरी 'मुपापा' में आयुष्मान की जोड़ीदार होंगी।
यह मौका उनके करियर में एक बड़ी उपलब्धि लेकर आया है, जब वो YRF की आगामी थ्रिलर में नजर आएंगी।
एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी है कि उन्हें YRF टैलेंट ने विशेष प्रबंधन के लिए अनुबंधित किया है, जो उनके पेशेवर सफर में एक नया अध्याय जोड़ता है।
फिल्म
अलग तरह की थिएट्रिकल फिल्म होगी 'मुपापा'
YRF और पोशम पा पिक्चर्स द्वारा निर्मित हो रही 'मुपापा' एक अलग तरह की थिएट्रिकल फिल्म होगी।
यह परियोजना दर्शकों को एक अविश्वसनीय रूप से नया दृश्य अनुभव प्रदान करने और उन्हें शुरुआत से आखिर तक सीट से बांधे रखने का दावा करती है।
निर्माताओं ने इसकी रिलीज तारीख का ऐलान भी कर दिया है। यह 19 फरवरी, 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
फिलहाल, आयुष्मान को सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' में देखा जाएगा।