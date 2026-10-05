'मुपापा' में नजर आएंगी ये अभिनेत्री

आयुष्मान खुराना के साथ 'मुपापा' में नजर आएंगी ये अभिनेत्री, YRF लगाएगा बड़ा दांव

लेखन ज्योति सिंह 12:50 pm Oct 05, 202612:50 pm

क्या है खबर?

इस साल जुलाई में खबर आई थी कि आयुष्मान खुराना को आगामी फिल्म 'मुपापा' में देखा जाएगा। इस परियोजना के निर्माण की जिम्मेदारी यशराज फिल्म्स (YRF) और पोशम पा पिक्चर्स ने मिलकर संभाली है। यह भी बताया गया था कि YRF के CEO अक्षय विधानी इसके निर्माता होंगे और निर्देशन समीर सक्सेना करेंगे। ताजा अपडेट है कि 'मुपापा' में मुख्य अभिनेता के रूप में आयुष्मान के बाद, निर्माताओं को अभिनेत्री भी मिल गई है।