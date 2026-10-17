नाना पाटेकर को याद कर भावुक हुए शिवाजी साटम, बोले- सगे भाई की तरह साथ दिया

शिवाजी ने याद किया कि कैसे नाना ने काम के लिए पर्याप्त पैसे न मिलने पर उनके लिए लड़ाई तक की थी।

उन्होंने कहा, "नाना का निधन इतना अचानक हो गया। जब मैंने खबर सुनी तो सच कहूं तो यकीन नहीं हुआ। नाना के साथ मेरी अनगिनत यादें जुड़ी हैं। हम लगभग 40 सालों से एक-दूसरे को जानते थे और उन्हीं की वजह से मैं हिंदी सिनेमा में अपनी जगह बना पाया। उन्होंने मुझसे कहा था तुम्हें ये करना चाहिए।"