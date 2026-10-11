शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवंगत पिता को किया याद

शिल्पा शेट्टी दिवंगत पिता को याद कर हुईं भावुक, साझा कीं ये अनदेखी तस्वीरें

लेखन सयाली 06:48 pm Oct 11, 202606:48 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवंगत पिता सुरेंद्र शेट्टी की 10वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावुक श्रद्धांजलि दी। शिल्पा ने सोशल मीडिया पर पिता संग अपने बचपन की कुछ अनदेखी तस्वीरें साझा कीं, जो उनके गहरे रिश्ते को बयां करती हैं। अभिनेत्री ने भावुक होकर लिखा कि 10 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें हर दिन अपने पिता की कमी खलती है। इस मौके पर उनकी बहन शमिता शेट्टी ने भी पिता को याद कर नमन किया।