नाना पाटेकर के निधन के बाद शेखर सुमन का बड़ा फैसला

नाना पाटेकर के निधन से दुखी शेखर सुमन ने रद्द किया 'शेखर टुनाइट' का फिनाले एपिसोड

लेखन सयाली 02:14 pm Oct 10, 202602:14 pm

क्या है खबर?

नाना पाटेकर के निधन के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। इसी बीच अभिनेता शेखर सुमन ने उनके टॉक शो 'शेखर टुनाइट' के आखिरी एपिसोड को रद्द करने का फैसला किया है। अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो साझा करके उन्होंने बताया कि नाना पाटेकर शो के फिनाले में आने वाले थे। हालांकि, 8 अक्टूबर को उनके निधन के बाद शेखर ने उनकी जगह किसी और मेहमान को बुलाने से इनकार कर दिया।