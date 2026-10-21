'धुरंधर' देख क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर 'धुरंधर' की हिंसा देख भड़के, पूछा- इतने खून-खराबे की क्या जरूरत थी? हंसेंगे पाकिस्तानी

लेखन नेहा शर्मा 12:23 pm Oct 21, 202612:23 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' के स्तर और निर्माण की तो सराहना की है, लेकिन फिल्म में दिखाई गई अत्यधिक हिंसा और राजनीतिक संदेशों पर उन्होंने सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि कहानी कहने के लिए इतने भीषण और हिंसक दृश्यों की क्या जरूरत थी। इसके साथ ही, थरूर ने आदित्य के धर में निर्देशन में बनी फिल्म में भारत-पाकिस्तान संबंधों के चित्रण और प्रोपेगैंडा को लेकर भी अपनी चिंताएं जाहिर की हैं।