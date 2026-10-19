सारा अली खान और अमृता सिंह ने किराए पर दिया ऑफिस

सारा अली खान-अमृता सिंह ने मुंबई में किराए पर दिया ऑफिस, लाखों में है मासिक किराया

लेखन सयाली 04:53 pm Oct 19, 202604:53 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान और उनकी मां, अमृता सिंह ने मुंबई के अंधेरी पश्चिम में एक ऑफिस किराए पर दिया है। सीआरइ मेट्रिक्स से मिले संपत्ति पंजीकरण दस्तावेजों के अनुसार, AI स्टूडियो फर्म 'अपसर्ज लैब्स एलएलपी' को ये ऑफिस 5 साल के लिए किराए पर दिया गया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसका एक महीने का किराया 5.85 लाख रुपये है। ये ऑफिस अंधेरी पश्चिम में वीरा देसाई रोड पर स्थित सिग्नेचर बिल्डिंग में है।