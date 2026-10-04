संजय दत्त बोले- भारत में अब सुकून नहीं मिलता, पुराने दिन लौटा दो भगवान; वीडियो वायरल

संजय अपने लोकप्रिय मुन्ना भाई वाले ठेठ अंदाज और बोलचाल की भाषा में नजर आए। उन्होंने विदेश यात्राओं, राजनीतिक तस्वीरों, मिसाइलों और टैरिफ जैसे मुद्दों पर मजाकिया अंदाज में तंज कसा। साथ ही वो बार-बार 'गांधीगिरी' के सिद्धांत पर लौटते रहे, जो उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'लगे रहो मुन्ना भाई' का मुख्य आकर्षण था।

नकली भाषण शुरू होने से पहले, संजय ने भारत पर बात कर कहा कि वो देश में और अधिक शांति और अमन-चैन देखने की इच्छा रखते हैं।