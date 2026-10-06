सलमान खान की 'मातृभूमि' का बदला क्लाइमैक्स, आखिर क्यों निर्माताओं ने उठाया ये कदम?

मिड-डे के मुताबिक, इस हफ्ते सेंसर बोर्ड द्वारा 'मातृभूमि' की समीक्षा की जानी है। इस कारण निर्माताओं ने सलमान अभिनीत इस फिल्म में और भी बदलाव किए हैं।

फिल्म का क्लाइमैक्स दोबारा से लिखा गया है, जबकि सलमान के किरदार में बदलाव हुआ है।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि संशोधित क्लाइमैक्स को सिर्फ एक पारंपरिक युद्ध-नाटक के रूप में खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि सुलह और शांति पर जोर देने के अनुरूप बनाया गया है।