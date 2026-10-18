सलमान खान का मां सलमा की शादी पर खुलासा- 5 साल तक नहीं बोले थे नाना

सलमान ने बताया कि उनके पिता सलीम खान और नाना के बीच 5 साल तक बातचीत बंद रही थी।

वो बोले, "उन्होंने मेरे पापा से 5 साल बात नहीं की।" सलमान ने याद करते हुए कहा। हालांकि, छोटे भाई सोहेल खान के जन्म के बाद ये कड़वाहट खत्म हुई। नाना खुद माहिम से बांद्रा जलेबी का डिब्बा लेकर परिवार से मिलने पहुंचे, जो दोनों परिवारों के बीच रिश्ते सुधारने की दिशा में एक बेहद भावुक कदम साबित हुआ।