टाइगर श्रॉफ पर हमले से सतर्क हुए सलमान खान? सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों संग पहुंचे एयरपोर्ट
क्या है खबर?
टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद से सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। इसका ताजा सबूत सोशल मीडिया पर आए वीडियो में मिला, जब अभिनेता भारी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों और बॉडीगार्ड के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि अभिनेता लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की हिट लिस्ट में मुख्य निशाने पर हैं, जिन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पिछले साल उनके घर के बाहर गोलीबारी भी हुई थी।
बचाव
भारी सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट पहुंचे सलमान
20 अक्टूबर को सलमान अपने व्यस्त कार्यक्रम के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे। काले रंग के कपड़े पहने अभिनेता के साथ सुरक्षाकर्मियों और अंगरक्षकों की एक बड़ी टुकड़ी भी मौजूद रही।
जब पैपराजी ने उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश की, तो अभिनेता ने साफ इनकार कर दिया।
इससे पहले, सलमान ने 'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बताया था कि काम की प्रतिबद्धता के चलते वह अगले हफ्ते शो में नहीं आएंगे। उनकी जगह रोहित शेट्टी लेंगे।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
#SalmanKhan gets snapped at the airport in a classy look. 😍#FilmfareLens pic.twitter.com/sTdbL61aQ2— Filmfare (@filmfare) October 20, 2026