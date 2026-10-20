सलमान खान का वीडियो सामने आया

टाइगर श्रॉफ पर हमले से सतर्क हुए सलमान खान? सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों संग पहुंचे एयरपोर्ट

लेखन ज्योति सिंह 04:31 pm Oct 20, 202604:31 pm

क्या है खबर?

टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले के बाद से सलमान खान की सुरक्षा में इजाफा कर दिया गया है। इसका ताजा सबूत सोशल मीडिया पर आए वीडियो में मिला, जब अभिनेता भारी सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों और बॉडीगार्ड के साथ मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। बता दें कि अभिनेता लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की हिट लिस्ट में मुख्य निशाने पर हैं, जिन्हें कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। पिछले साल उनके घर के बाहर गोलीबारी भी हुई थी।