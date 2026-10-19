बच्चों की PTA पर बोले सैफ अली खान

पेरेंट-टीचर मीटिंग पर सैफ की मजेदार टिप्पणी, बोले- 20 की उम्र से जा रहा हूं

लेखन सयाली 02:26 pm Oct 19, 202602:26 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान अपने अभिनय के साथ-साथ अपने मजाकिया अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। इस हफ्ते वह 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में अपनी पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर के साथ नजर आए। इस दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह 20 साल की उम्र से एक ही स्कूल में अपने बच्चों की पेरेंट-टीचर मीटिंग में जा रहे हैं। बता दें कि सैफ 56 साल के हो चुके हैं और 4 बच्चों के पिता हैं।