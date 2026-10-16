सिमर भाटिया की दूसरी फिल्म का ऐलान

रोशन मैथ्यू संग जमेगी सिमर भाटिया की जोड़ी, फिल्म 'बातों ही बातों में' से मचाएंगी धमाल

लेखन नेहा शर्मा 01:14 pm Oct 16, 202601:14 pm

क्या है खबर?

BLM पिक्चर्स ने अपनी नई रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'बातों ही बातों में' की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस फिल्म में रोशन मैथ्यू और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया की नई जोड़ी पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएगी। धीरज बोस के निर्देशन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग इसी साल नवंबर से शुरू होगी। ये कहानी रिश्तों में बातचीत, जुड़ाव और आने वाले अनपेक्षित मोड़ों के इर्द-गिर्द घूमती है।