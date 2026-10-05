रॉबर्ट डी नीरो ने अनुपम खेर को घर बुलाकर दिया ये खास तोहफा

अनुपम ने आगे लिखा, 'हमारी बातचीत और अपना समय देने की आपकी उदारता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब भी हम मिलते हैं, तो मुझमें मौजूद आपका प्रशंसक उतना ही उत्साहित होता है, जितना कि आपका दोस्त। एक अभिनेता और एक इंसान, दोनों ही रूपों में मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मैं आपको अपना दोस्त कह सकता हूं। आपको और आपके पूरे परिवार को मेरा प्यार और धन्यवाद।'