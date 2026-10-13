अभिनेत्रियों को बॉडी-शेम करने वाले ट्रोलर्स पर फूटा ऋचा चड्ढा का गुस्सा, लगाई जमकर फटकार

इंडिया टुडे के साथ इंटरव्यू के दौरान ऋचा ने कहा कि ये ट्रोलर्स इंडस्ट्री से नहीं आते, बल्कि समाज के आम आदमी होते हैं।

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि महिलाओं को उनके शरीर पर की जाने वाली टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए। इंडस्ट्री उन महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, जिनके बच्चे हैं और जो करियर भी बना रही हैं। माधुरी से लेकर जूही चावला तक, सभी शानदार अभिनेत्रियां हैं। मुझे नहीं लगता इसमें इंडस्ट्री की कोई गलती है।"