अध्ययन सुमन की नई फिल्म की रिलीज डेट बदली

अध्ययन सुमन की फिल्म 'मैं न रहा मेरा' की रिलीज डेट बदली, क्या है नई तारीख?

लेखन सयाली 02:33 pm Oct 13, 202602:33 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड अभिनेता और गायक अध्ययन सुमन की नई फिल्म 'मैं न रहा मेरा' की रिलीज की तारीख को बदल दिया गया है। इस फिल्म को पहले 23 अक्टूबर, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाना था। हालांकि, अब इसकी तारीख बदलकर इसे दुनियाभर में 11 दिसंबर, 2026 को रिलीज किया जाएगा। ये एक रोमांटिक फिल्म होने वाली है, जिसमें दिविता राय अध्ययन के साथ मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। ये दिविता की डेब्यू फिल्म होगी।