श्रीराम का किरदार निभाने पर रवि किशन का बयान

अयोध्या की रामलीला में श्रीराम का किरदार निभाने वाले हैं रवि किशन, बोले- डरा हुआ हूं

लेखन सयाली 06:23 pm Oct 12, 202606:23 pm

क्या है खबर?

अभिनेता और सांसद रवि किशन नई दिल्ली में 19-20 अक्टूबर को होने वाली 'अयोध्या की रामलीला' में श्रीराम की भूमिका में नजर आने वाले हैं। इस बीच उन्होंने माना कि वह डरे हुए हैं, क्योंकि इसका प्रसारण दुनियाभर में होने वाला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने याद किया कि पुजारी के बेटे होने के नाते, वह बचपन से ही श्रीराम की कहानियां सुन रहे हैं। ऐसे में उनके लिए उनकी भूमिका निभाने की जिम्मेदारी ज्यादा अहम है।