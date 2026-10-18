रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा को 100 बार किया प्रपोज, 'कॉफी विद करण' में खुली पोल

एपिसोड के प्रोमो में करण विजय से पूछते हैं कि रश्मिका के अलावा, किस अभिनेत्री के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी है। इस पर रश्मिका का जवाब आता है, "कोई नहीं।"

विजय शादीशुदा जिंदगी के बारे में मजाकिया अंदाज में कहते हैं, "शादी का पहला नियम है पत्नी की बात मान लो।" ये पहली बार है जब रश्मिका 'कॉफी विद करण' पर आ रही हैं, जबकि विजय शो के 7वें सीजन में अनन्या पांडे के साथ नजर आ चुके हैं।