रामायण' का ऐतिहासिक धमाका, ऑस्कर म्यूजियम में होगा प्रीमियर

रणबीर कपूर की 4,000 करोड़ी 'रामायण' का ऐतिहासिक धमाका, ऑस्कर म्यूजियम में दिखेगा देसी रंग

लेखन नेहा शर्मा 05:08 pm Oct 18, 202605:08 pm

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'रामायण' हॉलीवुड में इतिहास रचने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये फिल्म लॉस एंजिल्स के प्रतिष्ठित 'अकादमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स' के 'डेविड गेफेन थिएटर' में अपना भव्य वर्ल्ड प्रीमियर करने वाली चुनिंदा भारतीय फिल्मों में शामिल हो गई है। निर्माताओं ने इस भव्य प्रीमियर की तारीख 27 अक्टूबर तय की है, जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड दिग्गजों की मौजूदगी में भारतीय सिनेमा के इस महाकाव्य का पहली बार वैश्विक मंच पर प्रदर्शन किया जाएगा