रणबीर कपूर ने दुर्गा पूजा पंडाल में बिखेरा 'कबीरा' का जादू, हर्षदीप कौर संग जीता दिल

रणबीर को गाते देख पंडाल में मौजूद लोग खुशी से झूम उठे, क्यूंकि उन्हें सालों बाद अपने 'रॉकस्टार' की झलक नजर आई। वह हर्षदीप के साथ गाते हैं और माइक को दर्शकों की तरफ भी करते हैं, ताकि वे भी उनका साथ दे सकें।

इस दौरान हर्षदीप वहां मौजूद लोगों से रणबीर और उनकी प्रस्तुति के लिए तालियां बजाने को कहती हैं। रणबीर ने गाने के मुश्किल हिस्से गाने की जिम्मेदारी हर्षदीप पर छोड़ी और गाने का पूरा आनंद लिया।