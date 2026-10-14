'रणबाली' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू

विजय-रश्मिका की 'रणबाली' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू, 2 लाख से ज्यादा बिके टिकट

लेखन ज्योति सिंह 06:41 pm Oct 14, 202606:41 pm

क्या है खबर?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'रणबाली' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। फरवरी, 2026 में शादी के बाद, यह साथ में उनकी पहली फिल्म है जिसके लिए दर्शकों का उत्साह चरम पर है। इसका असर फिल्म की शुरुआती एडवांस बुकिंग पर भी देखने को मिल रहा है, जिसमें इसने अब तक 2 लाख से ज्यादा टिकटों की बिक्री कर डाली है। बता दें कि 'रणबाली' एक पीरियड एक्शन-ड्रामा है, जिसका निर्देशन राहुल सांकृत्यायन ने किया है।