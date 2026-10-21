रणबीर कपूर की 'रामायण' की दीवानगी, सुबह 6 बजे से देर रात तक चलेंगे शो
क्या है खबर?
रणबीर कपूर की पौराणिक महाकाव्य 'रामायण: भाग 1' की रिलीज में कुछ दिन बाकी है। निर्माताओं ने फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए दर्शकों में भारी दीवानगी देखी जा रही है। इस बीच, मुंबई के कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में तड़के 6 बजे से देर रात 11:59 बजे के शो लिस्ट किए गए हैं। सुबह-सुबह का यह शो फैंस को दिन शुरू होने से पहले फिल्म देखने का मौका देता है।
स्क्रीनिंग
'रामायण' के शो देर रात के लिए लिस्ट किए गए
बुकमायशो ने मुंबई के गोरेगांव में मिराज सिनेमा में सुबह 6 बजे 'रामायण: भाग 1' की स्क्रीनिंग लिस्ट की है। देर रात की स्क्रीनिंग भी लिस्ट की गई है।
कई सिनेमाघरों में शो रात 11:59 बजे के लिए तय हुए हैं, जिसका मतलब है कि दर्शक अपनी मर्जी के हिसाब से सुबह या फिर देर रात के शो चुन सकते हैं।
फिल्म लिस्टिंग से पता चलता है कि 'रामायण' को लेकर लोगों में कितना क्रेज है।
फिल्म
दिवाली पर सिनेमाघरों में आ रही फिल्म
खबरों के मुताबिक, 'रामायण' के लिए पेड प्रिव्यू शो 4 नवंबर को रखे जाएंगे। हालांकि, अभी एडवांस बुकिंग में 5 नवंबर से स्क्रीनिंग शामिल हैं। फिल्म 5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।
हाल ही में, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने घोषणा की कि फिल्म राज्य में टैक्स-फ्री होगी।
इसमें साई पल्लवी, यश, अरुण गोविल, लारा दत्ता, रकुल प्रीत सिंह, काजल अग्रवाल, कुणाल कपूर, विवेक ओबेरॉय और रवि दुबे जैसे सितारे भी मौजूद हैं।