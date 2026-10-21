दिवाली पर रिलीज हो रही 'रामायण'

रणबीर कपूर की 'रामायण' की दीवानगी, सुबह 6 बजे से देर रात तक चलेंगे शो

लेखन ज्योति सिंह 11:57 am Oct 21, 202611:57 am

क्या है खबर?

रणबीर कपूर की पौराणिक महाकाव्य 'रामायण: भाग 1' की रिलीज में कुछ दिन बाकी है। निर्माताओं ने फिल्म के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, जिसके लिए दर्शकों में भारी दीवानगी देखी जा रही है। इस बीच, मुंबई के कुछ चुनिंदा सिनेमाघरों में तड़के 6 बजे से देर रात 11:59 बजे के शो लिस्ट किए गए हैं। सुबह-सुबह का यह शो फैंस को दिन शुरू होने से पहले फिल्म देखने का मौका देता है।