राजपाल यादव बोले- दुनिया का दिल जीतने वाला 5 करोड़ की धोखाधड़ी करेगा? ये पागलपन है

राजपाल ये भी बोले कि वो जारी चेक बाउंस मामले में मध्यस्थता के दौरान अपना पक्ष रखेंगे।

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, वो उन्हें पूरी तरह स्वीकार होगा।

राजपाल बोले कि वो जिंदगी में हमेशा फैसला चाहते हैं। मध्यस्थता का ये अच्छा मौका है और दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी निर्णय होगा, वो उन्हें कल भी मंजूर था, आज भी मंजूर है और आगे भी मंजूर रहेगा।