रजनीकांत की 'जेलर 2' हिंदी में नहीं होगी रिलीज, निर्माताओं के फैसले की वजह क्या?

नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित, 'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ-साथ एसजे सूर्या, विद्या बालन और मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद हैं। मोहनलाल और शिव राजकुमार ने कैमियाे किया है और ऋतिक रोशन के कैमियो की चर्चा भी है।

फिल्म में हिंदी सितारों के होने के बावजूद निर्माता इसे हिंदी में सिनेमाघरों में उतारने के मूड में नहीं हैं।

यही कारण है कि बुकमायशो पर हिंदी संस्करण का वेन्यू और समय नहीं दिख रहा। फिल्म 15 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।