'जेलर 2' को CBFC से प्रमाणपत्र मिला

रजनीकांत की 'जेलर 2' को सेंसर बोर्ड से मिली हरी झंडी, मिला ये प्रमाणपत्र

लेखन ज्योति सिंह 07:11 pm Oct 06, 202607:11 pm

क्या है खबर?

तमिल सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म 'जेलर 2' की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC) ने इस पैन-इंडिया फिल्म का प्रमाणीकरण करते हुए निर्माताओं को प्रमाणपत्र सौंप दिया है। इसके दृश्यों में कोई भी काट-छांट करने की बात सामने नहीं आई है। नेल्सन दिलीपकुमार द्वारा निर्देशित यह एक एक्शन-थ्रिलर है, जिसे UA 16+ का प्रमाणपत्र मिला है। इसके मुताबिक, सिर्फ 16 साल या उससे ज्यादा उम्र वाले दर्शकों को फिल्म देखने की मंजूरी होगी।