रजनीकांत की 'जेलर 2' पर आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, फिल्म देखना पड़ेगा महंगा

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने टिकटों के दाम बढ़ाने की अस्थायी मंजूरी दे दी है। इसके तहत 15 से 21 अक्टूबर तक सिंगल स्क्रीन थिएटर में टिकट पर 50 रुपये और मल्टीप्लेक्स में 75 रुपये अतिरिक्त देने होंगे।

उधर विजय देवरकोंडा की फिल्म 'रणबाली' 16 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोनों फिल्मों के बीच बॉक्स ऑफिस पर टक्कर देखने को मिल सकती है। हालांकि, 'रणबाली' के टिकट सामान्य कीमतों पर ही मिलेंगे। ऐसे में 'जेलर 2' देखने जाने वाले दर्शकों को टिकट के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं।