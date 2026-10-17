राज बब्बर ने स्मिता पाटिल को किया याद (तस्वीर: एक्स)

स्मिता पाटिल की याद में भावुक हुए पति राज बब्बर- मुझे उनकी बहुत याद आती है

लेखन सयाली 01:48 pm Oct 17, 202601:48 pm

क्या है खबर?

दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता और राजनेता राज बब्बर ने अपनी दिवंगत पत्नी व अभिनेत्री स्मिता पाटिल को उनकी 71वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। शनिवार को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने स्मिता की प्रतिभा और स्थायी विरासत को सराहा। राज ने कहा कि स्मिता बहुत भावुक और संवेदनशील इंसान थीं, यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने भावुक होकर कहा कि वो स्मिता को बहुत याद करते हैं।