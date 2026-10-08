नाना पाटेकर को प्रधामंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राजनीतिक गलियारों में भी शोक छाया

मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताते हुए लिखा, 'प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार एवं संवेदनशील समाजसेवी, 'पद्मश्री' नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अपने सामाजिक सरोकारों से समाज के प्रति अपने दायरे को अभिव्यक्त किया। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिव्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल अवशेष और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।'