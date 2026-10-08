Loading...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / नाना पाटेकर को प्रधामंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राजनीतिक गलियारों में भी शोक छाया
नाना पाटेकर को प्रधामंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राजनीतिक गलियारों में भी शोक छाया
प्रधामंत्री मोदी ने नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि दी

नाना पाटेकर को प्रधामंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, राजनीतिक गलियारों में भी शोक छाया

लेखन ज्योति सिंह
Oct 08, 2026
10:02 am
क्या है खबर?

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के अचानक निधन से राजनीतिक गलियारों में भी शोक छा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार समेत कई राजनीतिक हस्तियों ने भी नाना के निधन पर गहरा दुख जताया है। बता दें, नाना का 8 अक्टूबर की सुबह गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है।

श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री ने नाना की विरासत को याद किया

प्रधानमंत्री ने लिखा, 'श्री नाना पाटेकर जी जैसी तीव्रता, विशिष्टता और अमिट उपस्थिति वाले अभिनेता बहुत कम थे। उन्होंने हर भूमिका में अद्भुत बहुमुखी प्रतिभा और रचनात्मकता का परिचय दिया। हमें ऐसे किरदार दिए जो पीढ़ियों तक याद रहेंगे। वे अपने स्पष्ट और बेबाक विचारों के लिए भी प्रशंसित थे, जो अपने विश्वासों को व्यक्त करने में कभी संकोच नहीं करते थे। हिंदी और मराठी सिनेमा में उनका योगदान अपार था। उनके निधन से एक गहरा खालीपन आ गया है।'

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए प्रधानमंत्री का पोस्ट

ADVERTISEMENT

दुख

मुख्यमंत्री योगी ने नाना के निधन को सिनेमा की अपूरणीय क्षति बताया

मुख्यमंत्री योगी ने शोक जताते हुए लिखा, 'प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार एवं संवेदनशील समाजसेवी, 'पद्मश्री' नाना पाटेकर जी का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है। उन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और अपने सामाजिक सरोकारों से समाज के प्रति अपने दायरे को अभिव्यक्त किया। प्रभु श्रीराम से प्रार्थना है कि दिव्य आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोकाकुल अवशेष और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।'

ADVERTISEMENT

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट

संवेदना

इन राजनेताओं ने भी दिग्गज अभिनेता को दी श्रद्धांजलि

कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके ने कहा कि नाना ने अपने असाधारण हुनर, स्क्रीन प्रेजेंस और यादगार अभिनय से सिनेमा को कई यादगार किरदार दिए। उन्होंने उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना जताते हुए 'ओम शांति' लिखा।

अभिनेता और राजनेता रवि किशन ने नाना से हुई आखिरी बातचीत को याद करते हुए कहा, "वह बोले थे कि तेरे गोरखपुर आऊंगा, घुमाना।"

उन्होंने वीडियो के जरिए नाना को श्रद्धांजलि दी और कहा कि महादेव अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट  

ADVERTISEMENT