अजय देवगन को 'दृश्यम 3' की सफलता के बीच  झटका, जुहू बंगले पर चला बुलडोजर

BMC की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब अजय की क्राइम थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम' की आखिरी किश्त 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है और वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है।

अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। समीक्षकों ने इसके सस्पेंस, ट्विस्ट और कलाकारों के प्रदर्शन की जमकर तारीफ की है, जिससे इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है।