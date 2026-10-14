'दृश्यम 3' की सफलता के बाद चौथा भाग नहीं बनाएंगे अभिषेक पाठक, खुद बताई वजह

अभिषेक ने आगे कहा, "कहानी का अंत अच्छे तरीके से किया गया है। लोगों को यही बात पसंद आई। बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि इसका चौथा भाग आ सकता है। अगर चाहें तो कहानी को और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बात यह नहीं है। हमें इसे किसी न किसी मोड़ पर खत्म करना ही था और यह इस फ्रेंचाइजी का एक शानदार अंत था। 'दृश्यम 3' को देखने अभी भी लोग थिएटर जा रहे हैं।"