सर्जरी के बाद नुसरत भरूचा की कैसी है तबीयत? अभिनेत्री ने अस्पताल से साझा किया वीडियो

हाल ही में, नुसरत एक परियोजना के चलते बाली पहुंची थीं, जहां एक हादसे के दौरान उनकी रीढ़ की हड्‌डी में फ्रैक्चर आ गया था। इस बात की पुष्टि उनकी टीम द्वारा की गई।

पहले उन्हें इंडोनेशिया के एक अस्पताल में भर्ती किया गया। फिर एसर एम्बुलेंस की मदद से भारत लाया गया। 2 अक्टूबर को स्ट्रेचर पर मुंबई पहुंचने के उनके कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए थे।

फिलहाल, नुसरत इस वक्त रिकवरी मोड पर चल रही हैं।