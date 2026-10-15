मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गजब रात' का ट्रेलर हुआ जारी, जानिए कब-कहां होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 11:38 am Oct 15, 202611:38 am

क्या है खबर?

मनोज बाजपेयी की पुलिस-ड्रामा एक्शन थ्रिलर फिल्म 'गजब रात' का ट्रेलर जारी हो गया है। शुरुआत में फिल्म का नाम 'घूसखोर पंडित' रखा गया था, लेकिन भारी विवाद के बाद इसका नाम बदल दिया गया। फिल्म का निर्देशन रितेश शाह ने किया है, जबकि फिल्ममेकर नीरज पांडे इसके निर्माता हैं। इसका प्रीमियर सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होगा जिसकी रिलीज तारीख भी सामने आ गई है। 'गजब रात' अपने नाम की तरह ही एक पूरी रात की घटना पर आधारित है।