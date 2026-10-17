नेहा शर्मा की AI तस्वीरें-वीडियो बनाने पर चेतावनी (तस्वीर: एक्स)

नेहा शर्मा की सख्त चेतावनी, बिना इजाजत AI फोटो-वीडियो बनाने वालों की खैर नहीं

लेखन सयाली 05:57 pm Oct 17, 202605:57 pm

क्या है खबर?

मौजूदा दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर कई लोग बॉलीवुड सितारों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाते हैं। अब इसके खिलाफ अभिनेत्री नेहा शर्मा ने आवाज उठाई है। नेहा ने साफ चेतावनी दी है कि उनके चेहरे का इस्तेमाल करके AI से बनाई गई आपत्तिजनक तस्वीरें या वीडियो बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट किया है।