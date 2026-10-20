'नई नवेली' और 'प्रहार' का रिपोर्ट कार्ड

यामी की 'नई नवेली' या राजकुमार की 'प्रहार', किस पर ज्यादा मेहरबान हुआ बॉक्स ऑफिस?

लेखन ज्योति सिंह 10:33 am Oct 20, 202610:33 am

क्या है खबर?

यामी गौतम की फिल्म 'नई नवेली' सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन पूरे करने के बावजूद, फिल्म कमाई को लेकर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में जुटी है, जबकि राजकुमार राव की फिल्म 'प्रहार' पहले दिन से संघर्ष कर रही है। कारोबारी दिन में आकर भी दोनों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला। आइए देखें कि 'नई नवेली' और 'प्रहार' ने अब तक कितना कारोबार कर लिया है।