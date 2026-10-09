नाना पाटेकर के निधन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला

नाना पाटेकर के निधन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला
क्या है खबर?
अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मौत किन हालात में हुई। मामले से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि मौत के कारणों और उससे जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।
मामला
गोवा पुलिस ने दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला
गोवा पुलिस ने नाना की मौत के बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है।
पणजी पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 194 के तहत यह मामला दर्ज किया है।
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, 75 वर्षीय अभिनेता को उनके डोना पाउला स्थित ओशन पार्क आवास से बम्बोलिम के मणिपाल अस्पताल लाया गया था। हालांकि, अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी।
मौत
घर में बेहोश मिले थे नाना
मामले की आगे की जांच पुलिस सब-इंस्पेक्टर नितिन नाइक की अगुवाई में जारी है।
फिलहाल पुलिस ने इस संबंध में और कोई जानकारी साझा नहीं की है।
बता दें कि 8 अक्टूबर को गोवा स्थित अपने घर पर दिल का दौरा पड़ने से नाना पाटेकर का निधन हो गया था। सीने में तेज दर्द के बाद वो अपने आवास पर बेहोश पाए गए थे, जिसके तुरंत बाद एक मेडिकल टीम को उनके फ्लैट पर भेजा गया था।
कोशिश
45 मिनट तक दिया गया CPR, फिर भी नहीं बची जान
नाना को कार्डिएक मसाज दी गई और फिर तुरंत डोना पाउला के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मणिपाल अस्पताल के डॉक्टर शेखर सालकर ने बताया कि 45 मिनट तक लगातार CPR देकर उनकी धड़कन वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस मामले में पुलिस केस (MLC) दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया गया और उसी दिन उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया।
आखिरी झलक
गोवा के इस कार्यक्रम में आखिरी बार दिखे थे नाना
नाना एक कार्यक्रम के सिलसिले में गोवा में थे और उन्हें आखिरी बार 4 अक्टूबर को डोना पाउला में सार्वजनिक तौर पर देखा गया था।
उन्होंने गोवा में 'सम्राट क्लब इंटरनेशनल' के समारोह में हिस्सा लिया था, जिसके वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।
नाना हाल ही में विशाल भारद्वाज की शाहिद कपूर अभिनीत 'ओ रोमियो' में नजर आए थे। इसके अलावा उन्होंने 'सूबेदार', 'हाउसफुल 5', 'वनवास' और प्रकाश झा की 'संकल्प' में भी अभिनय किया था।