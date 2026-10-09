नाना पाटेकर की मौत कैसे हुई?

नाना पाटेकर के निधन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दर्ज किया अप्राकृतिक मौत का मामला

लेखन नेहा शर्मा 09:10 am Oct 09, 202609:10 am

क्या है खबर?

अभिनेता नाना पाटेकर की मौत के मामले में गोवा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक, अस्पताल लाने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। अब पुलिस इस मामले से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी मौत किन हालात में हुई। मामले से जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि मौत के कारणों और उससे जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जा सके।