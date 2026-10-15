नाना पाटेकर की प्रार्थना सभा: तुकाराम मुंढे बोले- हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चल रहे

दिवंगत अभिनेता को याद कर तुकाराम मुंढे बोले, "नाना बेहद संवेदनशील और बेहतरीन इंसान थे। वो हमेशा गरीबों की मदद और उनके उत्थान के लिए चिंतित रहते थे और हम भी उनके दिखाए इसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं।"

उधर कार्यक्रम स्थल के प्रवेश द्वार पर बनाई गई एक विशेष रंगोली ने भी सभी का ध्यान खींचा। इस सुंदर कलाकृति में फिल्म 'नटसम्राट' के उनके कालजयी किरदार को दर्शाकर अभिनेता के यादगार अभिनय को नमन किया गया।