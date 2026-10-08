नाना पाटेकर का किस्सा: रोहित शेट्टी से बोले- तुझसे पैसे लूंगा? अनाथालय में दान दे दे
क्या है खबर?
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई कलाकारों और फिल्म निर्माताओं ने उन्हें याद करते हुए उनके साथ बिताए पलों को साझा किया है। फिल्म 'गोलमाल अगेन' में नाना के साथ काम कर चुके निर्देशक रोहित शेट्टी ने भी उनसे जुड़े कई किस्से सुनाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि नाना ने फिल्म में अपने कैमियो के लिए फीस लेने से साफ इनकार कर दिया था।
याद
रोहित ने यूं किया नाना को याद
रोहित ने नाना के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए लिखा, 'प्यारे दादा, मुझे आपकी देर रात की कॉल बहुत याद आएंगी। न कोई 'हेलो' और न ही कोई औपचारिकता, बस सीधे-सीधे, 'अरे शेट्टी, क्या कर रहा है?' और मैं जान-बूझकर जवाब देता, 'कौन बोल रहा है?' ताकि आपको चिढ़ा सकूं और बदले में सुनने को मिलता, 'नाना बोल रहा हूं।' मेरी फिल्में रिलीज होने के बाद आप मेरे सबसे बड़े और सबसे ईमानदार आलोचकों में से एक थे।'
तारीफ
रोहित ने की नाना की तारीफ
रोहित ने आगे लिखा, 'आपने कभी भी बातों को घुमा-फिराकर या मीठा करके नहीं कहा। 'ये वाली तुमने अच्छी बनाई है', 'यह वाली मुझे अच्छी नहीं लगी', 'ये वाली सुपरहिट है' और 'इसे तुमने हिट बनाने की कोशिश की है।' फिर अपने ही अंदाज में आप मुझे याद दिलाते थे, 'तू खुद स्टार है, तुझे इतने सितारों की जरूरत नहीं है।'
बता दें कि नाना और रोहित ने फिल्म 'गोलमाल अगेन' में एक साथ काम किया था।
भावुक
नाना को याद कर भावुक हुए रोहित
रोहित आखिरी में लिखते हैं, 'मैं कभी नहीं भूलूंगा जब आपने 'गोलमाल अगेन' में कैमियो किया था। उस दौरान मैंने आपसे पूछा था, 'दादा, आपकी फीस? और आपने मेरी तरफ देखकर कहा, ' तुझसे पैसे लूंगा? एक अनाथालय का नंबर देता हूं, वहां दान दे दे।' ऐसे थे आप दादा। सीधे-सादे। बिना लाग-लपेट के दरियादिल और हमेशा सच्चे। आपका मुझे 'शेट्टी' कहकर बुलाना बड़ा याद आएगा। आपकी याद आएगी दादा।'
ट्विटर पोस्ट
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Rohit Shetty's Emotional Tribute To Natasamrat Nana Patekar ❤️ pic.twitter.com/zH3560heCZ— आदेश 🚩 (@ADfanatic_) October 8, 2026