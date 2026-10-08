नाना पाटेकर का किस्सा: रोहित शेट्टी से बोले- तुझसे पैसे लूंगा? अनाथालय में दान दे दे

रोहित ने नाना के साथ अपने रिश्ते को याद करते हुए लिखा, 'प्यारे दादा, मुझे आपकी देर रात की कॉल बहुत याद आएंगी। न कोई 'हेलो' और न ही कोई औपचारिकता, बस सीधे-सीधे, 'अरे शेट्टी, क्या कर रहा है?' और मैं जान-बूझकर जवाब देता, 'कौन बोल रहा है?' ताकि आपको चिढ़ा सकूं और बदले में सुनने को मिलता, 'नाना बोल रहा हूं।' मेरी फिल्में रिलीज होने के बाद आप मेरे सबसे बड़े और सबसे ईमानदार आलोचकों में से एक थे।'